Preso il ladro seriale delle scuole: ha colpito 9 volte i distributori

TORRE ANNUNZIATA – Nel corso della mattina odierna, i militari della Stazione Carabinieri di Torre Annunziata in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all’arresto di una persona, gravemente indiziata in ordine ai reati di furto aggravato, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

L’attività di indagine, condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha riguardato una serie di furti ai danni degli Istituti Scolastici “De Chirico” e “Leopardi” della città oplontina, nonché di una rivendita automatica di snack e bevande ubicata in via Gino Alfani della stessa città.

Ben 9 i furti commessi nell’arco di pochi giorni, tra settembre e ottobre del 2021, ricostruiti dagli inquirenti e contestati all’indagato, che aveva preso di mira distributori di snack e bevande, al fine di impossessarsi della merce e del denaro contenuti all’interno, nonché di

personal computer e tablet in dotazione agli Istituti Scolastici, e di mascherine chirurgiche in uso al personale didattico e agli studenti.

Le indagini, condotte attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza ed appostamenti, hanno permesso di verificare gli spostamenti del presunto autore dei reati, che era solito muoversi a bordo di biciclette, e le modalità attraverso le quali egli aveva fatto ingresso negli Istituti Scolastici e aveva forzato di volta in volta i distributori automatici o i locali in cui era custodito il materiale poi sottratto. All’indagato viene contestato anche un episodio di resistenza a pubblico ufficiale e di rapina, allorché aveva reagito a seguito dell’intervento degli operanti, che lo avevano colto sul fatto dopo l’esecuzione di un furto presso l’Istituto “Leopardi”