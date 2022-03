Prendono le dosi dal paniere, carabinieri li seguono e trovano altra droga: arrestati

NAPOLI, PONTICELLI – Il filo del paniere porta i Carabinieri a due pusher. In manette un uomo e una donna. Via Vera Lombardi, Ponticelli. Il civico è il 106, un enorme palazzone di cemento che abbraccia il quartiere, dal panorama mozzafiato. Ma non è il paesaggio ciò che hanno ammirato i Carabinieri della tenenza di Cercola.

L’obiettivo era un balconcino al quinto piano, nella parte del complesso che affaccia su Viale Pacioli. Da lì, un paniere di plastica blu veniva calato fino al piano terra dove qualcuno depositava banconote e ne ritirava il contenuto. I militari hanno seguito il filo, facendo attenzione a non essere beccati. Perché ingresso e uscita nel cortile del complesso sono la stessa cosa, un unico vialetto stretto dove un cancello arrugginito e il vano contatori separano le abitazioni dal viale che porta alla villa comunale di Ponticelli.

Hanno evitato anche una telecamera installata abusivamente per monitorare il punto di scambio e sorpreso due persone a raccogliere droga dal paniere. Erano due clienti che avevano appena acquistato 3 dosi di marijuana.

Non ci è voluto molto e i “Clienti” sono passati a 3 perché in manette è finito proprio Francesco Clienti, classe 76, già noto alle forze dell’ordine. Con lui anche una donna, Antonietta Uccella, 39 anni.

Nella loro abitazione – punto di partenza del canestro di plastica – altre 2 dosi di marijuana e 260 euro in contante, ritenuto provento illecito. Ad arricchire il bilancio del blitz anche una pistola a salve, due coltelli, un passamontagna, due paia di guanti e un proiettile calibro 9×21. Era tutto nascosto in un vano ricavato in un’area condominiale. Sotto sequestro anche la videocamera abusiva. Entrambi sono finiti in camera di sicurezza, arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio.