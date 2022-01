Prendono auto a noleggio e svaligiano casa di una vedova, 4 arrestati tra Pomigliano e Afragola

Pomigliano d’Arco – Ad Amorosi (Benevento), sulla S.S. Fondo Valle Isclero, nel nottata del 21 gennaio 2022 i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita, nel corso di un articolato e vasto servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei furti in appartamento e presso i cantieri in atto nella Valle Telesina per la realizzazione della TAV, hanno proceduto al controllo di quattro persone, tre uomini e una donna, successivamente tratte in arresto poiché ritenute responsabili di furti in abitazione.

Nel corso della perquisizione veicolare, gli stessi venivano trovati in possesso di numerosi arnesi da scasso, cappellini in lana, motoseghe, monili in oro ed argento e bottiglie di liquore, detenuti all’interno del portabagagli dell’autovettura in loro uso. Infatti, immediati accertamenti hanno consentito di appurare che gli stessi, poco prima, avevano perpetrato un furto in abitazione ai danni di un’anziana donna, vedova, di Castelvenere (BN), che nel corso della formalizzazione della denuncia riconosceva come suoi gli oggetti rinvenuti. Gli arnesi da scasso e i cappellini sono stati sottoposti a sequestro, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Emergeva altresì che la Fiat Panda utilizzati dai malfattori era stata noleggiata al fine di eludere le indagini.

I prevenuti, al termine delle procedure di rito, sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni di domicilio ad Afragola e Pomigliano d’Arco per essere sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, come disposto dal P.M. di turno della Procura della Repubblica di Benevento, in attesa dell’udienza di convalida da parte del GIP, d.ssa Di Carlo. I destinatari sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

Nel primo pomeriggio odierno, il GIP convalidava l’arresto dei quattro soggetti, disponendo l’obbligo di dimora nel Comune di residenza e di non allontanarsi dalle 21.00 alle ore 07.00 dalla propria abitazione.