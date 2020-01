L’ attore riceverà il premio il 24 gennaio a Piedimonte Matese.

Nuovo anno, nuovo premio per l’attore Antonio Merone che il 24 gennaio a Piedimonte Matese riceverà il riconoscimento “Bruno Miselli 2020” per la sezione teatrale.

Un altro importante riconoscimento per l’attore anastasiano Antonio Merone, dopo l’internazionale “Premio Vince”, in memoria del noto attore romano Vincenzo Crocitti, arriva il premio letterario “Bruno Miselli 2020 sezione Teatro”.

La decisione è stata presa in maniera unanime dall’organizzazione e la motivazione sarà resa nota durante la cerimonia di premiazione che si terrà venerdì 24 gennaio alle 17 nella biblioteca comunale di Piedimonte Matese. Mesi fortunati per Antonio Merone, che nel giro di pochissimo tempo, oltre a ricevere numerosi premi alla carriera e tante soddisfazioni professionali e artistiche è stato insignito dell’ onorificenza di cavaliere al merito dal presidente della Repubblica Sergio Matteralla il 2 giugno scorso.