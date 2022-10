Pregiudicato di Sant’Anastasia fermato dopo inseguimento nella movida di Pomigliano

Un 42enne pregiudicato di Sant’Anastasia è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile del reparto territoriale di Castello di Cisterna per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

L’uomo doveva essere in casa perchè ristretto dal giudice per alcuni reati, ma ha deciso, essendo sabato sera, di uscire e recarsi nei locali della vicina Pomigliano d’Arco. I carabinieri si sono accorti di lui e hanno intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento tra la sua Renault e la gazzella dei militari, terminato solo in via Marciano a Sant’Anastasia. E’ stato arrestato in attesa dell’udienza di convalida e di eventuali provvedimenti.