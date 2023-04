Portici, la Croce Rossa forma nuovi volontari: scatta l’Open Day

PORTICI. Come ogni anno la Croce Rossa Italiana scende in campo per formare in maniera idonea sempre più volontari a sostegno di chi è in difficoltà o in condizioni disagiate. Presso la sede del Comitato CRI di Portici sito in Corso Garibaldi il 29 aprile dalle ore 16 sarà allestito l’Open Day per chiunque volesse formarsi o fosse interessato ad intraprendere un percorso dinamico e di squadra.

Attraverso questa installazione verranno elargite informazioni sul funzionamento e sull’impegno della Croce Rossa a livello territoriale e non, in particolare attraverso attività di trasporto sanitario, soccorso e iniziative benefiche. I volontari responsabili della formazione, conosceranno in questa precisa occasione le nuove “leve” che verranno formate a livello “teorico” come primo step attraverso lezioni online.

L’Open Day darà anche la possibilità a chi non è riuscito a registrarsi al corso base attraverso il portale “gaia.cri” di effettuare l’iscrizione ai corsi base che inizieranno nell’immediato dopo la formazione delle eventuali classi. C’è anche da ricordare che il Comitato CRI di Portici nei giorni scorsi si è classificato secondo alle Gare Regionali di DIU “Diritto Internazionale Umanitario” tenutesi a Portico di Caserta.

Il progetto ha visto la partecipazione e la collaborazione di alcuni studenti dell’Istituto Carlo Levi di Portici, che sono stati formati dagli stessi volontari attraverso simulazioni di diverse situazioni ambientalistiche in cui si potrebbe trovare la stessa Croce Rossa, ad esempio gli scenari dei campi di guerra. L’impegno del volontario e del volontariato, è sì qualcosa che nasce da dentro, ma la sua formazione è frutto di studio e competenze acquisite dai giusti formatori che si aggiornano costantemente partecipando a campi di formazione e preparazione.