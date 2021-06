Arrestato un 23enne incensurato di Ponticelli per detenzione di arma e detenzione di droga.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di arma comune da sparo e detenzione di droga a fini di spaccio un 23enne incensurato di Ponticelli. Durante un servizio di controllo del territorio è stato sorpreso in Via Al chiaro di Luna (Conocal), nei pressi in un chioschetto ambulante per gelati all’interno del quale i militari hanno trovato una pistola bernardelli calibro 9 x 21 con un serbatoio contenente otto colpi. L’arma è risultata rubata a Napoli nel 1998.

Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno poi rinvenuto e sequestrato 4 grammi di marijuana e un panetto di hashish del peso di 95 g. Finito in manette il giovane è stato tradotto al carcere di Poggioreale.

(Fonte foto: rete internet)