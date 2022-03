Pompei. Sequestrati 23 kg di droga.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Pompei, con il supporto delle Unità Cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno effettuato un controllo in un terreno incolto nei pressi di via Traversa Gesuiti a Pompei dove hanno rinvenuto e sequestrato 20 blocchi di hashish per un peso di circa 23 kg.