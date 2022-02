Pomigliano si rifà il look, restyling in 24 strade

POMIGLIANO D’ARCO – Ventiquattro strade di Pomigliano d’Arco, saranno completamente riqualificate nel 2022. Lo ha annunciato il sindaco Gianluca Del Mastro, commentando la partenza del piano di rifacimento e manutenzione stradale avviato ieri su via Romani. L’importo di spesa per la manutenzione straordinaria delle prime 12 strade è di oltre 2 milioni di euro. Ne seguiranno altre 12 subito dopo.

“Stiamo sistemando radicalmente alcune strade della nostra città – spiega il sindaco – sia del centro urbano che nelle aree di periferia. Sono in corso lavori radicali, non solo relativi al manto stradale, ma anche ai marciapiedi. Intanto gli uffici competenti stanno per aggiudicare altri lavori riguardanti non solo importanti arterie ma anche strade più piccole ma molto trafficate. Il lavoro di programmazione fatto in poco più di un anno di vita di quest’amministrazione comunale comincia a dare i suoi frutti tangibili. In questi mesi sulle nostre strade siamo intervenuti su tre livelli. Per le emergenze, colmando migliaia di buche in tempi rapidi dalla segnalazione dei cittadini ai nostri uffici.

A questo primo intervento ne è quasi sempre seguito un altro di stesura di una striscia d’asfalto in modo da rendere l’intervento stabile e non provvisorio. E, infine – conclude Del Mastro – il completo rifacimento del manto d’asfalto di alcune arterie particolarmente trafficate, rimuovendo alla radice il problema con interventi mirati del Comune per riqualificare interi quartieri”.