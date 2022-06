Pomigliano, ritorna Int’o Street Food Festival per esaltare i sapori del cibo di strada

Esaltare la tradizione partenopea del cibo di strada, dei sapori e odori che si insinuano tra i vicoli e nelle piazze, caratterizzando luoghi e ricordi di chi li ha vissuti: dal 3 al 5 giugno a Pomigliano D’Arco torna Int’o Street Food Festival.

Dopo una pausa forzata dagli ultimi eventi pandemici torna Int’o Street Food Festival, tour Campania 2022, evento organizzato da Agenzia Creative e dall’associazione Culture Arti e Sapori. Si parte da Pomigliano D’Arco dal 3 al 5 giugno, dalle ore 19.00 alle 24.00: food corner, ape truck e chioschi si avvicenderanno tra Piazza Leone e via Ercole Cantone per garantire una proposta gastronomica ricca e variegata che esalta le eccellenze del territorio e i prodotti tipici locali, sotto il segno del cibo da asporto ma rigorosamente di qualità. Si restituisce così un po’ di genuinità e autenticità a una tradizione, quella del mangiare per strada, che in Campania è uno stile di vita e non una tendenza passeggera.

“Come Confcommercio Pomigliano – spiega il presidente Ciro Esposito – abbiamo cercato di dare un contributo all’iniziativa e alla sua diffusione, con la finalità di dare un supporto alle attività storiche della nostra città, non soltanto quelle specificamente legale al food”.

L’evento è, infatti, ulteriormente arricchito da desk tematici, artigianato locale, animazione per bambini, musica e spettacoli. Si parte venerdì 3 giugno con lo spettacolo comico The mast, con Rosario Verde, Marco Lanzuise, Salvatore Turco; sabato 4 giugno si prosegue con Pino Daniele Tribute, con Alex Granato trio e open di Rossella Zitiello; infine, domenica 5 giugno la manifestazione si concluderà con una sfilata di moda e bellezza a cura delle attività locali. Tutte le sere, musica per i giovani con dj Set Mattia Angri – Radio CRC.

“La manifestazione fa parte di un percorso iniziato a ottobre – spiega Domenico La Gatta Assessore al Commercio del Comune di Pomigliano – con il Think Local Day, la giornata per esaltare il commercio di prossimità. Il covid ha nuovamente congelato tutte le idee ma non appena si sono creati i presupposti per dare adito a nuove iniziative, abbiamo deciso di aprirci alla città e alle sue realtà commerciali. Int’o Street Food Festival è soltanto una ouverture, il primo tassello di un palinsesto estivo fitto di eventi che utilizza il food come combustibile per puntare i riflettori sul territorio e le sue miriadi di attività che necessitano di una spinta propulsiva”.

Int’o Street Food Festival gode del patrocinio del Comune di Pomigliano e del contributo di Confcommercio Pomigliano.

Programma completo Tour Campania 2022:

https://www.facebook.com/agenziacreative