Dopo il comunicato stampa dei consiglieri M5S, arriva la risposta del sindaco

“Due consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Salvatore Esposito e Salvatore Cioffi, si sono presentati ieri nella sede della Protezione Civile di Pomigliano d’Arco con un «carico» di quattromila mascherine di protezione, asserendo che i dispositivi di protezione erano dono di tale Vesuvio Spa. Sulla bolla di accompagnamento non era specificato il mittente ma, in ogni caso, i due consiglieri hanno insistito perché la prova della «donazione» consistesse in un selfie insieme alla responsabile del servizio che ha giustamente rifiutato. I consiglieri hanno ulteriormente insistito, sostenendo che la fotografia sarebbe stata trasmessa a chi aveva donato i dispositivi e avrebbe costituito prova della consegna. Lo scatto è stato infine fatto con due volontari, giacché i due consiglieri sono riusciti a convincerli della necessità di documentare l’evento. Ma quella fotografia è servita ad altro, postata sulla pagina social del Movimento 5 Stelle per una indecente propaganda sulla solidarietà. «Ho ritenuto doveroso restituire le mascherine ai mittenti e denunciare i due consiglieri – dice il sindaco Lello Russo – i volontari della Protezione Civile stanno facendo un lavoro magnifico, prestandosi a monitorare le persone in sorveglianza attiva, consegnando oltre mille pacchi alimentari e rendendosi sempre disponibili, è indegno strumentalizzarli in questa maniera».

