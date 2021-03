Riceviamo e pubblichiamo dall’Associazione Fare Ambiente

Pomigliano, piantati due alberi in occasione della primavera e della festa dell’albero in due quartieri simbolo dell’abbandono e del degrado della periferia.

Ieri nell’occasione della festa dell’albero e della primavera Fare Ambiente di Pomigliano ha scelto di piantare due alberi, una mimosa ed un mandorlo, in due quartieri di Pomigliano simbolo dell’abbandono e del degrado della periferia.

L’impegno dell’associazione è di collaborare con le forze dell’ordine, dei carabinieri forestali a cui va il ringraziamento per l’impegno sul territorio, e del comando della polizia urbana, per far crescere la sensibilità e la cultura per l’ambiente, per l’amore del proprio territorio e per la sicurezza.

La transizione ecologica è fatta di scelte, azioni e comportamenti virtuosi e non parolaie.