Pomigliano, inaugurata la palestra del plesso Salvo D’Acquisto

POMIGLIANO D’ARCO – È stata ufficialmente inaugurata ieri la palestra del plesso Salvo D’Acquisto dell’Istituto Comprensivo D’Acquisto-Leone a Pomigliano d’Arco, recentemente ristrutturata dal Comune grazie ad un finanziamento del Programma Operativo Nazionale di 350mila euro. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Raffaele Russo, e gli assessori Vincenzo Caprioli, Mattia De Cicco, Domenico Leone, Marianna Manna ed Elvira Romano.

Presenti la dirigente dell’istituto comprensivo, Tiziana Rubinacci, i docenti del plesso e numerosi studenti. I lavori hanno riguardato, tra l’altro, il rifacimento della palestra interna multiuso, che ora permette lo svolgimento di diverse discipline sportive, la creazione di un campetto polivalente esterno, completo di spogliatoi e servizi igienici, l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza dell’impiantistica della palestra, degli spogliatoi e delle aree esterne.

“La ristrutturazione di questa palestra – ha sottolineato il sindaco Russo – rappresenta un importante passo avanti per l’istituto e per tutta la comunità di Pomigliano d’Arco. Offrendo spazi adeguati e moderni per l’attività sportiva, contribuiamo al benessere degli studenti, garantendo loro un ambiente sicuro e stimolante. Questa cerimonia di inaugurazione ribadisce l’impegno costante di questa amministrazione comunale nel migliorare le infrastrutture scolastiche. Crediamo fermamente che investire nella scuola e nello sport sia investire nel futuro della nostra comunità”.