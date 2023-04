Pomigliano, il programma “Per la Rinascita della Città” di Fender

Pomigliano d’Arco. «In questi giorni in tanti ci hanno chiesto come abbiamo fatto a stendere un programma tanto articolato in così poco tempo. La verità è che non lo abbiamo sviluppato ora, ma da quando Rinascita è stata fondata tre anni fa, attraverso studi, proposte, confronti con le persone e dibattiti pubblici continui». A parlare è Vito Fiacco detto Fender, candidato a sindaco di Pomigliano d’Arco per Rinascita e anche il candidato alla carica di primo cittadino più giovane della città metropolitana di Napoli per questa tornata elettorale. Sarà affidato a lui l’intervento conclusivo della “Presentazione del Programma Per la Rinascita della Città” domani, 29 aprile, alle ore 19 in via del Rosario, all’angolo di via Terracciano.

«Nel momento in cui la scorsa amministrazione è implosa attraverso le dimissioni notarili di un gruppo di consiglieri di maggioranza e opposizione, oggi tutti candidati nelle liste a sostegno di Lello Russo, – continua Fiacco – pensavano di coglierci di sorpresa. In realtà noi di Rinascita eravamo pronti con la nostra proposta politica, la stessa che portiamo avanti da sempre, occorreva solo formalizzarla».

«I punti chiave del nostro programma – precisa la capolista di Rinascita Carla Mercogliano – riguardano la tutela dell’ambiente, la mobilità sostenibile, il lavoro e la tutela delle fasce più deboli. Anche la nostra lista è costruita con lo stesso criterio del programma cioè mettendo insieme professionalità, competenze e portatori di una visione nuova di città».

Oltre ai segretari di Rinascita, appunto Vito Fiacco e Carla Mercogliano, presenteranno i vari punti del programma i candidati al Consiglio Comunale Raffaele Di Pasquale, Domenico De Cicco, Ferdinando Di Dato, Antonio Esposito, Gennaro Ferro, Serena Grande, Enza Iasevoli, Marco Melito, Gianluigi Renzi, Rossella Toscano e Salvatore Toscano. Tra di loro ci sarà anche Antonio Avilio, consigliere di Rinascita uscente e di nuovo candidato nella lista di Rinascita.

«Il nostro programma di governo della città – spiega Avilio – seguirà le stesse logiche che hanno alimentato la mia esperienza consiliare: ogni nostro progetto, proposta, o azione amministrativa sarà coadiuvata dal supporto di tutti i militanti di Rinascita, ed alimentato da un confronto continuo con quanti più cittadini possibile. Ad esempio il progetto di Affido Culturale, che abbiamo proposto durante il mio mandato di Consigliere, oggi è parte integrante del nostro programma. Così come lo Spazio Lavoro, le proposte sulla mobilità sostenibile e così via. Rinascita è un’esperienza collettiva e di comunità ed è in questo modo che vogliamo governare questa città».

L’intero programma di Rinascita è consultabile sul sito ufficiale www.rinascitapomigliano.altervista.org .