Pomigliano, esce dalla coda e si schianta contro l’auto della polizia

POMIGLIANO D’ARCO – Rocambolesco incidente stradale nel pomeriggio sull’autostrada A1 all’altezza dell’uscita di Pomigliano d’Arco, in direzione Roma.

Una vettura si è staccata dalla coda di auto in fila per raggiungere l’uscita e si è andata a schiantare contro una volante della polizia stradale che era ferma nelle vicinanze, in quando impegnata nei rilievi di un sinistro avvenuto poco prima.

L’auto ha centrato la vettura e urtato violentemente due agenti: uno, che si trovava nell’abitacolo e che è finito contro il parabrezza, è stato medicato sul posto; l’altro è stato investito e si trova ora all’ospedale Cardarelli in condizioni piuttosto serie. Nella carambola è rimasto contuso anche il conducente dell’Alfa Romeo Giulietta.