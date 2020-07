Dal gruppo che fa riferimento al presidente del consiglio comunale, Maurizio Caiazzo, ieri è giunta la conferma che l’UdC sta lavorando per la formazione di una coalizione di centrodestra alle prossime elezioni comunali di Pomigliano. Sempre in base alla stessa fonte, l’UdC di Pomigliano nelle ultime ore ha incontrato i livelli provinciali di Forza Italia e degli altri partiti del centrodestra. Da questo tavolo è spuntata la decisione che il candidato a sindaco dovrà essere espressione di una forza moderata. E’ stata fatta una rosa di cinque nomi. Tra questi c’è quello di Maurizio Caiazzo, 59 anni, imprenditore, da dieci anni di fila presidente del consiglio comunale della città delle grandi fabbriche Leonardo, Avio Aero ed FCA. Dunque, è stata confermata la linea di tendenza dell’Unione di Centro a voler costituire un polo distinto da quello che sta formando il sindaco uscente Raffaele Russo. Sindaco che quest’anno secondo la legge non potrà candidarsi per la terza volta a primo cittadino ma che ha intenzione di farsi eleggere consigliere comunale per poi controllare sia la maggioranza dell’assemblea cittadina che il nuovo sindaco eletto. Almeno è questo il suo piano, che tutti conoscono da queste parti. In tale contesto appare quindi importante lo strappo di Maurizio Caiazzo. L’UdC insieme con Forza Italia ha costituito in consiglio comunale il gruppo più folto, composto da cinque consiglieri di maggioranza. E’ un partito che insieme alla civica di riferimento, Nuove Generazioni, nelle ultime comunali del 2015 aveva ottenuto circa 5mila voti. per cui all’epoca l’UdC era una compagine di peso praticamente quasi pari se non superiore a quello di Forza Italia, del Movimento Cinque Stelle e del Partito Democratico. Ma da allora le cose sono molto cambiate. Si sta verificando un rimescolamento dei vari esponenti politici locali. Innanzitutto perché gli esponenti cittadini di Forza Italia, quelli che hanno sempre avuto più voti, quest’anno confluiranno in una lista civica, “Forza Pomigliano”, che sosterrà il gruppo “civico” e il candidato sindaco graditi a Raffaele Russo. Inoltre diversi esponenti dei vari partiti stanno trasmigrando da una possibile coalizione all’altra. La situazione è quindi poco leggibile al momento. Sul fronte elettorale è ancora tutto poco chiaro a Pomigliano. Nel frattempo in questa che oltre a essere la città delle fabbriche è anche la città di Luigi di Maio il Movimento Cinque Stelle è al lavoro per la chiusura della sua lista e delle quattro civiche collegate. Secondo autorevoli indiscrezioni sarebbe in dirittura d’arrivo la chiusura dell’accordo per l’alleanza con il Pd.