Pomigliano, Del Mastro trema: lasciano due assessori. Civiche in fuga e spettro voto anticipato

POMIGLIANO D’ARCO – L’amministrazione comunale di Pomigliano d’Arco sta vivendo un momento di forte scompiglio a causa delle recenti dimissioni da parte di due assessori, il vicesindaco e altrettante liste civiche che si sono dichiarate libere dall’impegno di sostenere questa giunta.

“Dopo le dimissioni susseguitesi in questi ultimi giorni il municipio di Pomigliano si trova in uno stato di agitazione e caos – spiega il Deputato e parlamentare territoriale Alessandro Caramiello – come ho già chiesto alcuni giorni fa, l’unica cosa da fare è ridare nuovamente la parola ai cittadini. Occorre tornare al voto al fine di non bloccare un’intera città, progetti futuri e opere in calendario. È chiaro – conclude Caramiello – che questa amministrazione comunale non ha più i numeri per governare, così come è evidente che è venuta a mancare la fiducia da parte di chi, due anni fa, aveva sostenuto il percorso avviato dal sindaco Gianluca Del Mastro. La strada più giusta è quella di sciogliere la giunta e tornare nuovamente al voto, soprattutto per il bene dei cittadini e della città”.