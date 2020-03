Sicurezza ambientale: i carabinieri sequestrano una discarica abusiva di 35mila mq. Sul posto l’ ARPAC e l ‘ASL .

Nell’ambito dei servizi disposti dal comando carabinieri del provinciale di Napoli, i militari della Stazione Forestale di Marigliano, insieme al personale dell’ARPAC e dell’ASL NApoli 3 SUD sono andati, su segnalazione dei cittadini, in un terreno di 35mila metri quadri in Pomigliano D’Arco. La zona è delimitata dalla Via Rossellini, dalla Via Mercandante e dalla Via Vittorio De Sica, in località Masseria Chiavettieri.

I militari, nonché i professionisti dell’arpac e dell’asl , hanno notato che il terreno avesse dei rialzi anomali dal piano stradale: in alcuni casi di quasi 3 metri. Hanno trovato vari rifiuti miscelati al terreno e derivati dall’attività di costruzione e demolizione, pneumatici fuori uso, imballaggi in plastica, legno, ferro e acciaio, traversine ferroviarie e guaine bituminose (queste ultime due da ritenersi rifiuti speciali pericolosi n.d.r.), c’erano anche rifiuti bruciati.

L’intera area è stata sequestrata per smaltimento illecito di rifiuti, discarica abusiva e combustione illecita di rifiuti.