Secondo indiscrezioni la richiesta di intervento proverrebbe proprio dall’interno del centro sportivo a causa delle preoccupazioni per quello che stava accadendo. A ogni modo il comandante della polizia municipale, Luigi Maiello, è intervenuto ed ha chiuso il circolo ricreativo di proprietà del Comune e che è frequentato soprattutto da persone anziane. Il circolo si trova ubicato nel centro sportivo Sandro Pertini (la gestione del Pertini paga peraltro le utenze della struttura) ed era aperto in barba ai decreti e alle ordinanze che ne impongono la chiusura per motivi dettati dal contenimento del contagio. Quando i poliziotti municipali sono entrati nella struttura vi hanno trovato diverse persone riunite senza rispettare il distanziamento e intente a giocare tra loro senza mascherina. I frequentatori del locale sorpresi dai caschi bianchi sono stati tutti multati. Il circolo è stato chiuso. L’operazione dei caschi bianchi di Pomigliano si inquadra in un più vasto piano di controlli appena rafforzati dal sindaco Gianluca Del Mastro nell’ambito dell’inasprimento dei provvedimenti anti Covid. Maiello ha già multato molti cittadini sorpresi a non indossare le mascherine. Comunque, tornando all’operazione della polizia municipale , c’è da ribadire e chiarire che il circolo ricreativo comunale chiuso non fa parte del Centro Pomilia ubicato nel centro sportivo Sandro Pertini. Il Locale fatto sigillare dai poliziotti municipali ha una porta di accesso esterna che non comunica con il Centro Pertini, pur trovandosi nella struttura perimetrale dell’impianto sportivo.