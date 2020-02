Pollena Trocchia, passaggio a livello non funzionante, Borrelli:”subito una verifica dei dispositivi di sicurezza”

Non si chiude il passaggio a livello a Pollena Trocchia. Le barriere di protezione dei binari della Circumvesuviana risultano non funzionanti. Borrelli: “Non è la prima volta che succede. Poteva accadere una tragedia.”

Un cittadino ha denunciato al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli un grave episodio accaduto a Pollena Trocchia, in via Guindazzi.

Alle ore 20.32 del 2 febbraio, nella sopra citata zona, al passaggio del treno della Circumvesuviana le barre di protezione, che impediscono l’attraversamento dei binari, non hanno funzionato e sono rimaste abbassate.

Il Consigliere Borrelli commenta così l’accaduto: “Urge verificare lo stato di funzionamento di quelle barriere e di tutte le altre della zona. Dei dispositivi di sicurezza così importanti devono essere in tutti i casi funzionanti. Situazioni di questo tipo sono inaccettabili. Purtroppo non è la prima volta che accadono episodi simili. E se qualcuno avesse attraversato i binari un attimo prima dell’arrivo del treno? Ora saremmo qui a raccontare una tragedia. Ho chiesto al presidente dell’Eav di sapere come sia stato possibile e se su quel passaggio a livello sono già stati riscontrati episodi simili.”