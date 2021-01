Riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Pollena Trocchia, nell’ambito delle attività dei servizi sociali, al fine di assistere la cittadinanza nel modo più completo possibile e per contrastare il disagio sociale derivante dal Covid-19, ha avviato il servizio di Trasporto Socio Sanitario.



“L’iniziativa è destinata a tutti i cittadini residenti nel comune di Pollena Trocchia e prevede attività di trasporto destinato ai soggetti in isolamento domiciliare e/o che stanno vivendo un momento di disagio socio economico” – ha dichiarato il Vicesindaco con deleghe alle Politiche Sociali Pasquale Fiorillo.

“Nei mesi scorsi abbiamo lavorato ad una programmazione utile sia per l’emergenza covid ma anche per venire incontro a diverse esigenze manifestate dalla cittadinanza e il servizio di trasporto socio sanitario è una delle attività che più è stata richiesta e che siamo riusciti a far partire” – ha concluso il Sindaco Carlo Esposito.

Per richiedere l’accesso al servizio o per avere maggiori informazioni i cittadini interessati potranno collegarsi al sito istituzionale dell’Ente oppure telefonare al numero verde 800-261-487.