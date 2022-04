Pollena, nasconde droga nella lattina: fermato dalla polizia

Pollena Trocchia: detiene droga in casa. Arrestato

Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in vico Filosa a Pollena Trocchia dove hanno rinvenuto, in una lattina, un involucro contenente 5,3 grammi circa di cocaina, una bustina con circa 0,3 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 315 euro.

M.C.G., 29enne di Pollena Trocchia sottoposto alla detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti