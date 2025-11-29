Polizia sventa furto d’auto a Volla, due fermati

Volla: tentano di rubare un’auto. Tratti in arresto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44enne napoletano e un 26enne di Acireale, entrambi con precedenti di polizia, per tentato furto aggravato; il 44enne è stato, altresì, denunciato per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

In particolare, gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Domenico a Volla, hanno notato due soggetti che confabulavano tra loro, di cui uno all’interno di un’auto in sosta; gli stessi, accortisi della presenza degli operatori, si sono allontanati frettolosamente, salendo a bordo di un’altra vettura e dandosi alla fuga.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, li hanno raggiunti e bloccati, rinvenendo, all’interno del veicolo in uso ai due, diversi attrezzi atti allo scasso; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti è emerso che la portiera dell’auto in sosta era stata danneggiata e il cilindretto di accensione manomesso.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratto in arresto dal personale operante.