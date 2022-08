Politiche, la sfida di Somma: Peluso contro Schifone. I 5Stelle sperano nella conferma

Elezioni politiche 2022. La lista dei candidati in corsa all’uninominale del territorio di Somma Vesuviana.

È partito il conto alla rovescia per le prossime elezioni politiche che si svolgeranno il 25 settembre. Malgrado i due mesi di campagna, per giunta in piena estate, tutti i campi di battaglia sono ormai delineati.

Nel caso di specie, sul territorio di Somma Vesuviana i candidati in corsa all’uninominale sono i seguenti: per il centrodestra abbiamo Marta Schifone, figlia dello storico esponente di centrodestra Luciano, per il centrosinistra Enzo Peluso, Azione punta su Pina Piedipalumbo, Italexit propone Sergio Delle Donne, M5S sceglie Carmen Di Lauro, eletta in parlamento quattro anni fa, in campo per Noi di centro c’è Ida Stringile, Partite Iva abbiamo Maria Orazi, per il Pci c’è Marco Grano e, infine, Unione popolare schiera Michele La Pietra.