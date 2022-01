Politica sommese piange l’ex vicesindaco Cimmino: oggi i funerali

SOMMA VESUVIANA – La città di Somma Vesuviana dice addio ad un politico di razza ed un uomo appassionato. E’ venuto a mancare nella serata di ieri Vincenzo Cimmino, una vita spesa nelle fila del centrosinistra sommese, prima nei Socialisti e poi nel Pd.

E’ stato prima consigliere comunale, poi assessore e anche vicesindaco. In ogni ruolo ha conservato la statura dell’uomo impegnato, convinto delle sue idee ma sempre aperto al dialogo. Una perdita molto grave per la città testimoniata dalle decine dei messaggi che in queste ore stanno giungendo ai suoi familiari, ai quali ha trasmesso la passione per la politica.

“Sono affranto per la scomparsa di Vincenzo Cimmino. Vicesindaco più volte in questa città. Personalità di spicco, coerente e figlio di una politica concepita come strumento al servizio della gente” ha scritto il sindaco Salvatore Di Sarno ricordando la figura di Cimmino, che è stato anche un brillante funzionario della Regione.

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Giorgio a Somma Vesuviana