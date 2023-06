Piccoli borghi rinascono con innovazioni digitali e Pnrr, la sfida lasciata al Wmf

I Borghi al WMF di Rimini con il local manager Gianmarco Pignata

Riqualificare i piccoli borghi italiani attraverso le innovazioni digitali e con i fondi del PNRR, è questa la strategia utilizzata dal local manager Gianmarco Pignata per valorizzare la Valle del Sele, un luogo incantevole situato in provincia di Salerno e che racchiude tanti piccoli comuni che ancora credono nelle tradizioni e nella qualità della vita semplice.

Gianmarco originario di Oliveto Citra, comune già noto per ospitare l’evento “Premio Sele D’oro del mezzogiorno” kermesse con 40 anni di edizioni alle spalle nonchè altri eventi come “Disorder”, ed ha scelto di non lasciare la Valle ma di puntare alla crescita del suo territorio ed oggi i risultati gli danno ragione, infatti il borgo di Oliveto Citra per il secondo anno consecutivo partecipa al WMF, la fiera internazionale dell’innovazione di Rimini per il progetto Hubitat. Soprannominato il “Borgo dei racconti” Oliveto Citra è un comune molto attivo nelle attività culturali e di crescita del territorio che ad oggi lo vedono essere il comune capofila della valle sempre attivo ed attento alle opportunità che si presentano.

“La mia strategia è stata quella di costruire una rete di collaborazione continua sia interna tra tutti i comuni della Valle del Sele che esterna con Il Polo Abilità Digitali ed il WMF – dichiara Gianmarco Pignata – i piccoli borghi hanno esigenze diverse dai grandi comuni e spesso le risorse a disposizione vengone destinate ad interventi prioritari rispetto alla digitalizzazione, il nostro valore aggiunto è stato sicuramente quello di saper utilizzare I fondi del PNRR che ci ha consentito di sviluppare progetti di riqualificazione per tutti i comuni della valle che negli anni porteranno il nostro territorio ad essere un punto di riferimento turistico con particolare attenzione al mondo degli innovatori come “nomadi digitali” e lavoratori in smart working. Fare attività nei nostri luoghi migliora senza dubbio la qualità del lavoro ed espande la creatività e questo rende la Valle del Sele ed il borgo di Oliveto Citra la località perfetta per sviluppare progetti e per godersi la qualità della vita”