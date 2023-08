Perché vanno tutti in Albania, le nuove Maldive d’Europa: vacanzieri in fuga dai rincari italiani

È da ormai qualche anno che si sente accostare l’Albania alla parola “vacanza” e finalmente abbiamo scoperto il motivo.

Oltre ad essere un luogo ricco di natura e bellezze naturali, con altre montagne che si gettano direttamente sul mare creando una costa mozzafiato, l’Albania possiede una marcia in più rispetto a tutte le altre destinazioni marittime anche grazie ai prezzi “stracciati” che richiede. Basti pensare che la tariffa per un ombrellone e due lettini su un lido attrezzato vanno da un range di soli 5 euro fino ai 10 euro, prezzo che viene raramente oltrepassato. In Albania costa tutto almeno la metà dell’Italia, la vita, il cibo, gli affitti, anzi, a volte i prezzi sono in ribasso di circa un terzo rispetto alle destinazioni marittime del bel paese.

In Campania l’unica zona ormai accessibile in base ai prezzi è il litorale Domizio i cui prezzi per un ombrellone e due lettini si aggirano intorno ai 20 euro. Per il resto, quasi non ci si può più avvicinare a zone come la Costiera Amalfitana, in cui una giornata di mare equivale quasi ad un’intera settimana in Albania.

Se questa nuova meta estiva è stata ormai dichiarata “le Maldive d’Europa” c’è però una motivazione in più: basti pensare che tutta la zona centromeridionale si trova proprio di fronte la costa leccese, bagnata dalle correnti del mar Adriatico e del Mar Ionio, le cui acque ricordano la trasparenza e la freschezza della Sardegna.

Un Paradiso terrestre, dunque, l’Albania che conserva ancora i suoi usi e costumi nonostante le ondate di turisti degli ultimi anni (solo quest’anno sono circa 3 milioni), ed è proprio questo l’aspetto caratteristico di questo bellissimo paese, il non essersi snaturato nonostante le influenze straniere, soprattutto la parte nord del paese che resta estremamente naturale e ricca di specificità locali. Nei prossimi anni, però, tutto fa temere un grosso cambiamento: già quest’anno sono tantissime le nuove strutture costruite proprio in vista del boom turistico da giugno a settembre anche se i prezzi restano comunque estremamente economici soprattutto se paragonati alle solite mete estive come Mykonos o Ibiza.

La ruralità dell’Albania, l’aspetto casereccio che ha molto colpito i milioni di visitatori, è ciò che rende speciale questo paese e che, si spera, non scomparirà col tempo a causa di grossi investimenti economici com’è accaduto in altri luoghi.