Pd Marigliano, sprint finale per il tesseramento

Riceviamo e pubblichiamo

Il Segretario cittadino, Carmine Napolitano, informa che il TESSERAMENTO 2021 del Partito Democratico di Marigliano continua fino alle ore 12.00 del 24 Gennaio 2022.

Seguono le modalità:



tesseramentopdmarigliano2021@ gmail.com . PER I RINNOVI degli iscritti del circolo locale, si potrà procedere inviando una richiesta entro le ore 12.00 del 24.01.2022 all’indirizzo e-mail

La mail dovrà contenere i seguenti dati anagrafici: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e recapito telefonico e dovrà essere inviata una mail per ogni singolo rinnovo.

Invece, PER I NUOVI ISCRITTI, sarà necessario recarsi in sede.

Il Tesseramento in presenza sarà possibile, evitando assembramenti e rispettando distanze e norme igienico-sanitarie, per GIOVEDÌ dalle 18:30 alle 20:00 e DOMENICA dalle 10.30 alle 12.30 nella sede PD Marigliano in corso Umberto I, 351.

La quota di iscrizione è di €23.

Per info 334 7144973