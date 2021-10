Tutto pronto per la kermesse solidale Party del Sorriso

Premio “Cuore d’oro”al cantautore Erminio Sinni

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’associazione Vesuvius

Ritorna il Party del Sorriso si svolgerà sabato 9 ottobre 2021 alle ore 19:30 nello scenografico luogo di Villa Domi ai Colli Aminei, per una bellissima serata dedicata alla solidarietà delle persone meno fortunate donando sempre tanti “Smiles”. Questa importante kermesse solidale ideata e curata dall’artista poliedrico Angelo Iannelli, conosciuto come Ambasciatore del Sorriso, in collaborazione con l’Associazione Vesuvius e Villa Domi Eventi del patron Domenico Contessa, è tra le più emozionanti a livello nazionale per essere un vero e proprio “termometro emotivo”. Come sempre richiama tante personalità eccellenti come artisti, modelle, cantanti, imprenditori e ragazzi speciali per un vero mix di intense emozioni tra arte, sociale, moda, musica e spettacolo. L’anno scorso il prestigioso riconoscimento Premio Cuore D’oro è andato all’ex Presidente Società Calcio Napoli Corrado Ferlaino e quest’anno andrà al cantautore Erminio Sinni, il vincitore della prima edizione di The Voice Senior nel 2020, che è ritornato alla ribalta con il nuovo singolo “La Terrazza” uscito il 23 luglio scorso. Lo Smile’s Injector Angelo Iannelli è pronto a stupirci anche in questa V Edizione per un’altra serata en plein di Sorrisi e mettendo in pole position il sociale.

La serata sarà condotta da: Erennio De Vita- Edda Cioffi- Angelo Iannelli ed Emanuela Gambardella.