Parte il Forum dei Giovani e il Comune annuncia nuovi spazi di aggregazione per i ragazzi

CASORIA. In una villa comunale baciata dal sole, ma soprattutto dall’entusiasmo contagioso di centinaia di ragazzi e ragazze delle scuole di Casoria, è stato presentato il Forum dei Giovani della Città.

Si tratta di uno strumento essenziale per garantire l’interazione tra le nuove generazioni e l’amministrazione comunale, al fine di raccogliere proposte e confrontarsi sulle problematiche e le peculiarità del mondo giovanile. Un messaggio raccolto con grande partecipazione e vigore dai ragazzi che ne hanno approfittato per confrontarsi in prima persona, anche fuori dall’evento, con gli amministratori presenti ed in particolare col sindaco Raffaele Bene. Il primo cittadino si è intrattenuto a lungo con gli studenti prima della presentazione ufficiale, affidata dal presidente del Forum dei Giovani Francesco D’Anna. N

Nell’occasione sono stati annunciati ai ragazzi anche i nuovi spazi che il Comune ha pensato per i giovani: nei prossimi mesi i ragazzi di Casoria si troveranno a poter disporre di un edificio comunale in piazza Cirillo per esperienze di co-working ed eventi culturali e musicali e di nuovi spazi sia nel Parco Michelangelo con la Casa della Biodiversità che nel Parco di via Boccaccio, con la possibilità dell’adozione e degli orti condivisi. Un modo per garantire ai ragazzi luoghi di aggregazione sani e lontani da quelli che spesso popolano gli episodi di cronaca.

“La giornata di oggi è la dimostrazione di quanto la nostra comunità non solo sia viva, ma anche animata dall’idea di partecipare e dalla gioia di stare insieme nell’ottica di principi sani. In ogni ragazzo e ragazza ho notato la voglia di partecipare Non disperdiamo questo patrimonio” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene. “I momenti di confronto servono per condividere esperienze e fare proposte per migliorare insieme Casoria dal loro punto di vista. La gioia della partecipazione è la misura di quanto la politica possa fare per loro, partendo da uno strumento come il Forum”.

Un percorso fortemente voluto dall’assessore alle Politiche Giovanili Marianna Riccardi, che ha seguito ogni passaggio con grande attenzione: “La politica è stare tra la gente e toccare con mano i problemi. Il Forum dei Giovani e la Consulta dei Disabili, rappresentano degli organismi essenziali per interfacciarci con la Città e confrontarci. Invito i ragazzi ad essere vicini alla politica per far sentire le loro istanze e stare vicini alla nostra Casoria che ha bisogno di persone ambiziose e determinate come loro”.

L’assessore alla Pianificazione ed all’Assetto Territoriale Maria Tommasina D’Onofrio ha invece annunciato la realizzazione nell’immediato di nuovi spazi per i giovani e le giovani di Casoria: “Stiamo provando come amministrazione a fare un passo in più verso le vostre esigenze, creando spazi fisici per i giovani. Il palazzo comunale di piazza Cirillo sarà uno spazio riservato agli eventi e all’aggregazione giovanile dopo i lavori di ristrutturazione. Al Parco Michelangelo ci sarà la Casa della Biodiversità, mentre entro l’anno apriremo il Parco di via Boccaccio con esperienze di coltivazione diretta. Grazie alla compartecipazione tra pubblico e privato sarà possibile adottare parti del parco. Non dimentichiamo poi la villa comunale di via Pio XII, dove sono previsti altri interventi. In 7 mesi potremo avere una Casoria più a misura di giovani per garantire in totale sicurezza l’aggregazione in tutte le sue forme, da una serata di musica ad una mostra, fino ad esperienze di studio e co-working”.