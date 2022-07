Parcheggia vicino alla banca sul marciapiede e blocca traffico e autobus

Per non parcheggiare troppo “lontano” dalla banca, dove era in fila, non solo parcheggia sul marciapiede ma blocca anche un autobus e quindi il traffico. È successo a Torre del Greco ed il tutto è stato documentato attraverso un video pubblicato sul gruppo Facebook Succede a Torre del Greco.

Il filmato è stato diffuso sui social da una cittadina: “Questa è Torre del Greco! Una città fatta da persone che non riescono a camminare 20 metri per parcheggiare, ma per la fila in banca bloccano tutta la strada… che schifo! Vigili chiamati ovviamente, ma magari Salvatore Visone (il comandante, ndr) ha bisogno di una prova in più per far girare una pattuglia!”.

Il filmato è diventato in breve virale e diversi sono gli utenti che lo hanno segnalato a Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che è così intervenuto in merito:

“Un fenomeno incivile che diventa sempre più frequente e che noi combattiamo con sempre più determinazione. Questi atteggiamenti incivili e preponenti, che nascono da una mentalità sub-criminale, non portano soltanto a problemi di viabilità ma spesso creano delle situazioni molto pericolose ed anche grossi disagi alle persone diversamente abili. È ora di finirla, chi pensa che si esageri a condannare tali comportamenti allora è anch’egli un incivile e deve lavorare sulla propria mentalità. Una cosa che si dovrebbe fare in linea generale.”