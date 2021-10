Palma Campania, polizia in azione: identificati 22 pregiudicati

PALMA CAMPANIA – Piano straordinario di controllo nel weekend sul territorio palmese da parte delle forze dell’ordine.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Nola, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Palma Campania e in particolare in via Canalone, via Circumvallazione, via Sediari, via Torre, via Tirone e via Trieste.

Nel corso dell’attività sono state identificate 49 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, e controllati 25 veicoli.