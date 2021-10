SANT’ANASTASIA – Una chiesa stracolma, palloncini in volo e tante lacrime. Così Sant’Anastasia ha voluto salutare per l’ultima volta Luigi De Luca, il 24enne trovato morto nella giornata di martedì in un terreno a poca distanza dalla sua abitazione.

In tantissimi sono accorsi stamattina nella chiesa di San Francesco d’Assisi per tributare il doveroso omaggio ad un ragazzo d’oro, dipinto da tutti come un bravo ragazzo, la cui vita è stata interrotta tragicamente nel fiore degli anni.

All’uscita della bara Luigi è stato salutato dal lancio di palloncini bianchi, volati verso il cielo dove ora troverà riparo dagli affanni di questa esistenza tribolata.

IL VIDEO