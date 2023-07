Palazzo crollato a Torre del Greco: estratte persone dalle macerie ma si temono vittime

Qualche ora fa a Torre del Greco è crollato un palazzo di tre piani abitato.

È accaduto in via Corso Umberto, un palazzo è improvvisamente crollato lasciando nient’altro che macerie. Sul posto sono immediatamente accorse le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e sono state allertate delle squadre Usar, gli specialisti dei soccorsi tra le macerie.

Attualmente la situazione è allarmante: la palazzina crollata era di tre piani tutti abitati; fino ad ora sono state estratte dalle macerie tre persone apparentemente non in pericolo di vita, ma si teme ci siano delle vittime.

Molti abitanti della zona sono subito accorsi in strada ed hanno iniziato a scavare a mani nude per provare a rintracciare gli inquilini del palazzo; purtroppo la configurazione della strada non permette ai soccorsi di lavorare la meglio: la via è molto stretta, pertanto bisognerà lavorare in modo rapido e chirurgico per evitare il peggio.

Ferita anche una bambina che stava passeggiando proprio a quell’altezza del corso con un familiare ed è stato improvvisamente ricoperta dalla macerie. Estratta immediatamente, è stata trasportata all’ospedale Santobono con ferite di entità molto lievi.

Intanto la gente del posto ha iniziato a spiegare che molti dei palazzi di quella zona sono in condizioni pessime e non si esclude la possibilità di crollo di altre palazzine limitrofe.