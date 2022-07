Padre e figlio fanno invasione al Gobbato di Pomigliano, scatta il Daspo

POMIGLIANO D’ARCO. Sicurezza nelle manifestazioni sportive: emessi 4 Daspo.

Il Questore di Napoli ha adottato un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), del periodo di un anno, nei confronti di 2 tifosi angresi, padre e figlio, per aver invaso il campo da gioco il 20 marzo scorso, al termine dell’incontro di calcio Angri – San Marzano, disputatosi in campo neutro , presso lo stadio “U. Gobbato” di Pomigliano d’Arco, per motivi di ordine pubblico.

Inoltre, altri due provvedimenti del periodo di due anni, sono stati emessi nei confronti di due ulteriori tifosi angresi poiché, nello stesso incontro, sono stati sorpresi con due aste di 50 e 70 cm e uno dei due per aver, altresì, invaso il terreno di gioco al termine della gara.