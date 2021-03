Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Ottaviano

E’ attivo nuovamente da domani, venerdì 12 marzo, su tutto il territorio del Comune di Ottaviano, il servizio di assistenza medico notturna per casi covid-19. A darne notizia sono il consigliere comunale con delega alle politiche sociali Ferdinando Federico e il sindaco Luca Capasso.

L’automedica, dell’Associazione Soccorso San Gennaro, dispone di personale sanitario e di tutte le attrezzature necessarie per il primo intervento a sostegno dei soggetti affetti da covid-19. In caso di necessità è sufficiente telefonare al numero 3773866612, dalle ore 20 alle ore 8. “Si tratta di un servizio indispensabile in questo momento storico tanto complicato. Grazie alla responsabile del terzo settore del Comune di Ottaviano per il lavoro svolto”, spiegano Federico e Capasso.

(FONTE FOTO:RETE INTERNET)