Ottaviano, ladri al liceo Diaz: portato via gasolio

È avvenuto la scorsa notte il furto al Liceo Armando Diaz in cui è stato rubato del gasolio.

I ladri si sarebbero introdotti all’interno della struttura a notte fonda, in un momento in cui per strada non c’era nessuno evitando, quindi, di essere notati. Non si conosce ancora bene la dinamica del fatto ma è certo che il gasolio di solito utilizzato dalla scuola è sparito.

Ciò vuol dire che, quando la scuola aprirà i suoi cancelli, gli studenti resteranno al freddo e al gelo non potendo usufruire dei riscaldamenti nonostante le temperature di questi giorni siano già molto basse.

Come sappiamo i prezzi in riferimento al gasolio in questi ultimi giorni hanno subito un brusco aumento, motivo per cui non sarebbe così strano pensare che quello rubato alla scuola sarà poi rivenduto, probabilmente al classico mercato nero per cui tutto è fattibile.

Sono in corso, intanto, le indagini delle forze dell’ordine per il furto commesso, per capire come i ladri si siano introdotti nella struttura ed eventualmente riuscire a trovare qualche dettaglio importante che al momento manca.