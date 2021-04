È accaduto ieri, al Palazzetto dello Sport di Ottaviano è stata celebrata la liturgia della Confermazione dal Vescovo di Nola a cui hanno partecipato- stando a quanto scritto dal Pd su Fb- circa 200 persone.

Chi conosce il palazzetto sa bene quanto sia impossibile poter rispettare la normativa anti-Covid nonostante l’effettiva grandezza della struttura. Ed è proprio per questo che il PD di Ottaviano, attraverso un post su fb, ha deciso di denunciare quanto avvenuto: “Ottaviano presenta un numero di contagi giornalieri che ci confina in zona rossa, come l’intera regione Campania. Qui l’emergenza sanitaria è ben lontana dall’essere superata e, pertanto, si richiede il rispetto di quanti stanno perdendo i loro cari, dei negozianti dilaniati da una crisi economica senza eguali, per le scuole di ogni ordine e grado che ancora restano chiuse ma anche per gli operatori sanitari che, proprio a pochi passi da quel palazzetto, stanno impiegando tutte le loro energie per portare avanti la campagna vaccinale.”

La situazione non è per nulla tranquilla: tantissimi cittadini, infatti, hanno inveito contro le autorità, la Curia di Nola, i parroci di Ottaviano e l’amministrazione comunale tutta per la gravità delle azioni commesse.

Ad Ottaviano i contagi da covid-19 non si arrestano né diminuiscono, dunque pensare di poter assembrare circa 200 persone nello stesso posto sembra davvero una mancanza di rispetto nei confronti di tutte le persone che purtroppo a causa del virus hanno perso la vita, dei familiari, di tutti quelli che in questo momento stanno vivendo momenti difficili sia dal punto di vista psicologico che economico.

Intanto si attende un chiarimento o maggiori informazioni dal sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, da sempre abituato ad esporsi in prima persona senza lasciare mai nulla al caso.

C’è però una domanda che tutti si pongono e che si legge anche nel post del PD: “Chi è più di Dio?” e la risposta sembrerebbe, purtroppo, non essere così scontata.

