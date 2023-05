Ottaviano, giallo sul voto: nomi dei candidati sbagliati sui tabelloni dei seggi

Confusione ad Ottaviano per le elezioni comunali. Dopo mesi di silenziosa attesa finalmente i cittadini sono chiamati a votare per eleggere il nuovo sindaco della città e, forse proprio per questo, continua il caos sui nominativi dei candidati delle liste.

Già nelle scorse settimane alcuni nomi di candidati consiglieri erano stati trascritti in modo errato e ora si è ripresentato lo stesso problema.

Sui tabelloni esposti all’esterno dei seggi elettorali e sui verbali, infatti, dei nomi risultavano sbagliati, nomi maschili trascritti al femminile e viceversa e, nonostante le frequenti segnalazioni a chi di dovere, in alcuni seggi dopo ore trascorse dall’apertura di questa mattina, non sono stati ancora modificati.