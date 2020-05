I vigili del fuoco sono ancora al lavoro.La Adler, dell’imprenditore Paolo Scudieri è un Gruppo internazionale, con sede a Ottaviano, è il primo produttore italiano di sistemi per il comfort acustico e termico di veicoli e di rivestimenti e pannelli per le portiere e tappeti interni. Il gruppo conta oggi 58 stabilimenti in 19 Paesi, 7 siti di ricerca e Sviluppo per un fatturato annuo di 1 miliardo di euro.

(foto di Luigi Enrico Improta, video di Luigi Merone)

