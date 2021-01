Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del comune di Ottaviano.

Il Comune di Ottaviano diventa ente accreditato da Invitalia per il bando “Resto al Sud”. A darne notizia è l’assessore con delega all’innovazione tecnologica, Biagio Simonetti, che annuncia: «Apriremo uno sportello per fornire servizi di consulenza e informazione gratuita su questo importante bando, che rappresenta una importante opportunità per i giovani del Meridione. Si tratta di un traguardo significativo, frutto del lavoro svolto in sinergia con la Ecs, la società che intercetta per noi i finanziamenti e che ha già portato ottimi risultati»

A partire dalle prossime settimane verrà allestito uno spazio all’interno degli uffici dell’ente per poter garantire questo nuovo servizio a tutti i cittadini, imprenditori, studenti eccetera che vorranno informarsi sulle possibilità che offre questo incentivo. I cittadini potranno colloquiare con un consulente esperto messo a disposizione dal Comune.

«Nonostante l’emergenza sanitaria, questa amministrazione guarda al futuro della città, come ha sempre fatto dal suo insediamento», spiega il sindaco Luca Capasso.