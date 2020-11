È accaduto ieri sera in una via adiacente a Piazza Mercato, ad Ottaviano, il solito luogo di ritrovo dei giovani. Una probabile bomba carta è scoppiata intorno alle 22.30 circa quando i residenti della zona hanno sentito un forte rumore. È stato tempestivo l’intervento dei Carabinieri sul luogo dove hanno trovato decine di ragazzi a far baldoria nonostante le regole restrittive imposte dal Governo e dalla Regione.

Non è la prima volta che accadono episodi di violenza del genere a Piazza Mercato, luogo di aggregazione per i giovani che andrebbe tassativamente controllato soprattutto in merito agli eventi che si stanno verificando e, soprattutto, per evitare ulteriori aumenti di casi di covid-19.

I residenti confermano il continuo via-vai di giovani a bordo di macchine e motorini a qualsiasi ora del pomeriggio, fino alla sera, sostando anche molto dopo l’orario imposto per il coprifuoco. I ragazzi sostano per ore in quella piazza senza mascherine e senza rispettare la dovuta distanza, fregandosene delle norme che ci sono state imposte.

Ognuno dovrebbe prendersi le proprie responsabilità, anche i giovani, e smettere di remare contro delle regole che stanno salvando quello che ancore resta da salvare. Purtroppo questo senso di responsabilità non esiste, dunque dovrebbero esserci più controlli soprattutto in luoghi come Piazza Mercato, dove i giovani si incontrano perché tanto sanno che nessuno li controlla, che nessuno agisce per loro e non contro di loro.

E hanno ragione, non c’è davvero nessuno.