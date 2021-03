Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere del Partito Democratico Michele Saviano

Ottaviano, nei prossimi giorni inaugurazione del centro vaccinale. Michele Saviano: “Grande passo in avanti per il nostro territorio nella lotta al Covid”.

Nei prossimi giorni verrà inaugurato ufficialmente il centro vaccinale anti covid ad Ottaviano. L’hub sarà ospitato nella tensostruttura sita nei pressi del Campo Comunale di Ottaviano, il cui progetto risale all’Amministrazione guidata dal dott. Mario Iervolino, oggi Direttore Generale dell’Asl Salerno. Il centro vaccinale a regime potrà vaccinare oltre 300 cittadini al giorno grazie al contributo dei medici di base e pediatri ottavianesi.

Esprime soddisfazione il consigliere del Partito Democratico di Ottaviano Michele Saviano che è anche componente della locale Unità di crisi per la lotta al covid e che è stato tra coloro che hanno maggiormente insistito per avere questo centro ad Ottaviano.

“L’apertura di questo centro rappresenta un grande passo in avanti per il nostro territorio. Viene attivato un punto vaccinale che costituirà un punto di riferimento per tante famiglie ottavianesi. Un segno tangibile di vicinanza per coloro che hanno sofferto così tanto in questo anno”. Saviano prosegue: “La sinergia posta in essere dalle istituzioni comunali e dall’Asl Na 3 sud ha fatto sì che Ottaviano ottenesse questo importante risultato: giocheremo un ruolo da protagonisti nella lotta al covid”.

All’evento inaugurale potrebbero partecipare non solo le istituzioni locali ma anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.