Ottaviano, 200mila euro per il Palazzo Mediceo

Il Comune di Ottaviano ha ottenuto un finanziamento di circa 200mila euro per una ulteriore riqualificazione di Palazzo Mediceo. Quello di Ottaviano è uno dei pochi Comuni ammessi al fondo previsto dall’avviso pubblico della Regione Campania per progetti di riutilizzo di beni confiscati (legge regionale numero 7 del 2012).

Nello specifico, saranno effettuati interventi per eliminare le infiltrazioni provenienti dai tetti di copertura e per il rifacimento della facciata della corte interna. Il Comune, inoltre, è al lavoro per ottenere un ulteriore finanziamento per il Palazzo Mediceo, per realizzare un anfiteatro della legalità nella parte retrostante della struttura.

“Restituire pienamente ai cittadini il simbolo della storia e della cultura di Ottaviano è sempre stato un obiettivo di questa amministrazione: molti risultati sono arrivati, altri ne arriveranno ancora”, è il commento del sindaco Luca Capasso.