Ospedale la dimette, 35enne di Somma muore al ritorno a casa

Somma Vesuviana è sotto shock per la morte di giovane donna di 35 anni dopo essere stata dimessa dall’ospedale.

Un forte dolore al collo, quello accusato due giorni fa da Annamaria C. che, preoccupata, si è recata all’ospedale Cardarelli di Napoli per degli accertamenti. Secondo il parere medico, però, la situazione era sotto controllo e non c’era motivo di preoccuparsi, pertanto la 35enne di Somma Vesuviana è stata mandata a casa dove purtroppo, due giorni dopo, è morta. A nulla è servito l’intervento dei medici del 118 che sono stati prontamente allertati dal marito nella giornata di ieri: Annamaria è deceduta prima dell’arrivo in ospedale.

Dolore e incredulità a Somma Vesuviana per la morte della giovane donna, dove il dolore è esploso sui social e non solo. Tantissimi sono stati i messaggi di vicinanza alla famiglia di Annamaria che ora vuole solo sapere perché la ragazza sia morta dopo essere stata dimessa dall’ospedale. La salma è stata posta sotto sequestro, ora bisognerà capire la causa della morte della donna.

La città ora è in lutto, stretta attorno ai familiari di Annamaria, e attende una risposta sulla morte improvvisa di una sua giovane figlia.