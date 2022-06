SCISCIANO – Un cadavere, in parziale stato di decomposizione, è stato rinvenuto oggi in un fondo agricolo a Sisciano. Il corpo era dentro a un sacco di plastica in un terreno in via Molino.

Sono in corso indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna volte ad identificare il corpo, probabilmente di una donna. Sul posto è presente il sostituto procuratore di turno della Procura di Nola.

Foto dalla pagina fb Saviano non molla