Notte di fuoco a Ottaviano, auto in fiamme in pieno centro abitato

Era intorno all’1.30 circa di notte quando un’auto di piccola cilindrata ha improvvisamente preso fuoco ad Ottaviano.

È accaduto in via Pentelete, nel pieno della notte, l’auto di proprietà di una donna è stata vista in fiamme da una vicina, dopo un piccolo boato emesso da una primissima esplosione. Urla e paura per l’incendio che è divampato in pochissimi minuti, con fiamme alte e una nube di fumo nero proveniente dal serbatoio dell’auto.

Sul luogo sono immediatamente accorsi i Carabinieri della stazione di Ottaviano, seguiti poco dopo dai Vigili del Fuoco allertati da diversi residenti. I Vigili sono riusciti a spegnere le fiamme e hanno proceduto con i primi rilievi del caso per capire in che modo l’autovettura abbia preso fuoco. I cani di una vicina di casa della proprietaria dell’auto hanno iniziato ad abbaiare all’improvviso poco prima del boato, sentiti anche da un’altra vicina che era sveglia e ha sentito il forte rumore per prima dando poi l’allarme.

Paura e sgomento nel bel mezzo della notte per i residenti che sono accorsi in strada per capire cosa stesse accadendo e spostare le proprie auto dal vialetto. La macchina era a benzina, quindi si temeva un’esplosione che avrebbe potuto portare danni alle case circostanti e alle altre auto parcheggiate.

Un vicino ha temporaneamente tenuto a bada il fuoco molto alto utilizzando una pompa da esterni fino all’arrivo dei Vigili del fuoco, evitando il peggio. Una nube di fumo altissima si è alzata in via Pentelete che, insieme ai rumori, ha tenuto sveglio tutto il vicinato.

Le forze dell’ordine ora hanno aperto un fascicolo contro ignoti, anche se non si esclude l’ipotesi di un incendio doloso.