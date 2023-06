Non sa di essere incinta, partorisce in bagno la sua bimba

Napoli. A Scampia una ventinovenne ha partorito la sua bambina nel bagno di casa. La giovane non sapeva di essere in attesa. Tempestivo l’intervento del 118 che ha soccorso la mamma e la piccola.

Una storia a lieto fine quella che arriva da Scampia, nella periferia a Nord di Napoli, raccontata attraverso un post su Facebook dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. Nella giornata di ieri, infatti, una ragazza di ventinove anni della zona ha dato alla luce la sua bambina. Ma la giovane era ignara di essere in attesa. Nessun sintomo, nessun segnale in questi mesi di gravidanza. La ragazza ha capito di stare partorendo soltanto mentre si trovava nel bagno di casa e ha visto spuntare la bambina, credendo però che fosse morta.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14.47, la postazione 118 Annunziata è stata allertata per “aborto in giovane donna ignara della gravidanza” e ha tempestivamente raggiunto l’abitazione della donna in Via Bacone a Scampia. L’equipaggio ha subito prestato soccorso a madre e figlia. La bambina, la quale aveva ancora con il cordone ombelicale attaccato, fortunatamente respirava ed era ancora viva.

Dopo aver controllato i parametri vitali di entrambe, è stato attiva immediatamente lo Sten (servizio trasporto emergenza neonatale), che ha preso in carico la neonata. La piccola pesa 1,7 chili ed essendo nata prematura è stata portata in terapia intensiva. La madre invece è stata trasportata al Cardarelli. “Mamma e figlia stanno bene”, ha dichiarato sempre attraverso i social “Nessuno tocchi Ippocrate”, sottolineando il “grandioso intervento, svolto dal medico Di Iorio, dall’infermiera Sansone e dall’autista soccorritore Orabona”.

