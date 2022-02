Non mandano figli a scuola, denunciati 7 genitori nel Nolano

SAN PAOLO BELSITO E ROCCARAINOLA – Carabinieri e contrasto alla dispersione scolastica. 5 minori superano tetto massimo di assenze, scattano le denunce ai genitori

Dispersione scolastica uno dei temi centrali nell’attività dei Carabinieri della Compagnia di Nola. Riflettori questa volta puntati sui comuni di San Paolo Belsito e Roccarainola. I militari delle locali stazioni hanno denunciato i genitori di 5 minori, assenti ingiustificati dalle lezioni per oltre il limite fissato dalla normativa.

Scuola dell’obbligo, dunque, non rispettata e tetto massimo di assenze del 25 per cento superato.

Si tratta di alunni di età compresa tra i 13 e i 14 anni, studenti di una stessa scuola secondaria di 1° grado. Le mamme e i papà dei minori – 7 in tutto – individuati come inadempienti sono stati invitati a spiegare le motivazioni di tali assenze e denunciati.

L’attività di monitoraggio dei Carabinieri sul fenomeno della dispersione scolastica, sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria minorile e ordinaria , continuerà senza sosta.