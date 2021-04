Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Nola.

il comune ricorda Aldo Masullo con un webinar. L’appuntamento è oggi, sabato 24 aprile, alle ore 18:00 sulla pagina Facebook del Comune di Nola.

La città che diede i natali a Giordano Bruno rende omaggio al filosofo Aldo Masullo a un anno dalla sua scomparsa. Il Comune di Nola ha organizzato infatti per oggi, sabato 24 aprile dalle ore 18:00 un convegno on line dal titolo “Nola ricorda Aldo Masullo“.

I lavori del convegno saranno diffusi in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Nola e saranno aperti dai saluti del Sindaco di Nola, Gaetano Minieri, e dall’Assessore alla Cultura Ferdinando Natale Giampietro. Al dibattito, moderato dalla giornalista Autilia Napolitano, prenderanno parte l’ex ministro dell’Università Gaetano Manfredi, Francesco Lanza già docente dell’Ateneo Federiciano, Ettore Nardi, giornalista e Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli che intervistò Masullo per la Fondazione Ingegneri nell’ambito di un’inchiesta sul fenomeno della “fuga dei cervelli”, e lo storico della filosofia Luigi Simonetti.